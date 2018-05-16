Большой театр Беларуси приглашает 25 мая на День открытых дверей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет в день рождения театра 25 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

День открытых дверей из экспериментального превратился в традиционный проект театра. Ежегодно 25 мая главную академическую сцену страны в открытом формате посещают несколько тысяч гостей.

Сотрудники театра проведут экскурсии, на которые нужно записаться онлайн на сайте театра или по телефону, расскажут историю белорусского Большого. Мастера бутафории и гримеры продемонстрируют свое мастерство и поделятся тонкостями создания реквизита и сценического грима. Организаторы разработали несколько экскурсионных маршрутов, дабы группы посетителей не пересеклись и каждый смог изучить театральное "закулисье" до мельчайших подробностей. Тем, кто привык осваивать новые объекты самостоятельно, можно стать артистами на час: в театральных зонах оперы "Сельская честь", "Богема" и балета "Орр и Ора" каждый желающий сможет примерить костюмы из спектаклей, прикоснуться к элементам декораций, а также сделать яркие фото с театральным реквизитом. Маленьких гостей приглашают в гости к Алисе из "Страны чудес" - еще одна театральная зона, где магию театра можно буквально потрогать. Кроме того, для юных зрителей будет организована выставка "Большой театр - детям", где будут представлены архивные афиши детских спектаклей и игрушки-победители ежегодного конкурса "Театральная игрушка".

Будущие художники - учащиеся Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова представят гостям Дня открытых дверей экспозицию своих работ, в антураже одной из премьер текущего театрального сезона - оперы "Тоска".

Мастера гримерного цеха за считанные минуты "нарастят" желающим усы настоящего гусара, состарят, или омолодят, превратят в сказочного героя, а постижеры и костюмеры расскажут обо всех тонкостях своей работы.

Для желающих постичь азы профессии артиста балета, оперы и миманса будут организованы мастер-классы по вокалу, урок классического танца, актерскому мастерству в оперном спектакле, урок игры на ударных инструментах под руководством музыкантов оркестра. Педагогами для зрителей станут ведущие мастера сцены, народные артисты и режиссеры. На мастер-классы нужно записаться заранее, информация размещена на сайте театра.

На протяжении всего Дня открытых дверей зрителей ожидают яркие концертные программы в камерном зале и на двух "сценах" в фойе. На уровне бельэтажа состоится награждение всех, кто служит театральному искусству, а также концерт и торжественное открытие Дня рождения театра "открытого" формата. Поздравлять белорусский Большой будут учащиеся музыкального отделения гимназии-колледжа искусств им. Ахремчика (дирижер - Иван Костяхин), ансамбль "Amadis-Brass", струнный квинтет "Серенада", а также участники стажерской группы Большого театра Беларуси. На второй концертной площадке театра - в фойе партера состоится "Необычный концерт": музыканты исполнят композиции для ударных и арфы, инструментальными произведениями порадует слушателей трио "Gloria", а солисты оперы подготовили мини-концерт испанской музыки. Продемонстрируют свои артистические таланты и маленькие артисты Детской музыкальной театральной студии театра, которые вместе со старшими коллегами ежедневно выходят на авансцену Большого.

В этот день состоятся творческие встречи с главным режиссером Михаилом Панджавидзе, главным дирижером Виктором Плоскиной, художественным руководителем балета Юрием Трояном, балетмейстером-постановщиком Александрой Тихомировой.

Открытыми двери в театре будут оставаться до 16.00, а после гостей приглашают на культовый спектакль "Кармен", с которого 85 лет назад началась история белорусской оперы и Большого театра.-0-