Бондарь: на культурные проекты в 2017 году госорганизациям оказана спонсорская помощь на Br6,4 млн

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На культурные проекты в 2017 году госорганизациям оказана спонсорская помощь на Br6,4 млн. Об этом сообщил сегодня на церемонии чествования меценатов министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году на проведение различных культурных проектов государственные организации культуры получили спонсорскую помощь в размере Br6,4 млн. Поддержка со стороны компаний и предприятий осуществлялась по различным направлениям. Были реализованы такие крупные проекты, как международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", Минский международный кинофестиваль "Лістапад", Международный фестиваль Юрия Башмета, международный форум театрального искусства "ТЕАРТ", VІІІ Рождественский оперный форум, Вечера Большого театра в замке Радзивиллов, Минский форум уличных театров, выставочный проект "Арт-Острова", международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает", издания музейных каталогов, рекламных материалов, страховок международных выставок", - отметил министр.

Руководитель ведомства подчеркнул, что роль меценатства, утвердившись в многовековой истории человечества, не утратила своего актуального значения и в современной жизни. "Приятно осознавать, что вас - представителей деловых кругов, предпринимателей, коллекционеров, частных лиц - искренне беспокоит судьба нашей культуры, объединяет стремление приумножить художественное богатство страны и поддержать усилия государства в деле сохранения и развития духовного наследия народа Беларуси", - сказал он. Многие музейные коллекции, произведения искусства, значительные культурные события в стране, которыми белорусы гордятся как национальным достоянием, были приобретены, созданы и проведены государством при финансовой поддержке меценатов и спонсоров.

По словам министра, сегодня важно возрождать лучшие отечественные традиции меценатства и благотворительности, совершенствовать законодательство, формируя систему стимулов и поощрений для тех, кто занимается этой благородной деятельностью. "Министерство культуры как государственный орган управления непосредственно заинтересовано в развитии традиций меценатства в Беларуси, от которого во многом зависит будущее белорусской культуры и искусства", - сказал Юрий Бондарь.

Церемония чествования участников республиканской акции "Меценат культуры Беларуси" проходит во Дворце Республики. Почетных дипломов удостоены руководители и представители организаций разной формы собственности, которые в течение прошлого года оказывали спонсорскую помощь организациям культуры страны. Финалистами республиканской акции "Меценат культуры Беларуси - 2017" стали 45 компаний. В их числе "Беларуськалий", "Керамин", "Коммунарка", "Красный пищевик", "Велком", "Белтелеком", Белгазпромбанк, Белвнешэкономбанк, Беларусбанк.-0-