Бондарь: рост внебюджетных доходов и экспорта услуг - основные задачи в сфере экономики культуры

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Организации культуры в 2018 году должны обеспечить рост внебюджетных средств не менее чем на 6%. Об этом заявил сегодня на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению министра, сфера культуры пока так и не научилась достаточно зарабатывать, а ее развитие в огромной степени зависит от ассигнований из госбюджета. Работа организаций культуры ориентирована в основном на достаточно узкий внутренний рынок. Рост доходов в сфере культуры значительно отстает от роста, например, туристического рынка, а ведь это взаимосвязанные отрасли. "В 2018 году мы должны громко заявить о себе", - считает Юрий Бондарь.

В числе основных задач на текущий год в сфере экономики культуры он назвал обеспечение роста внебюджетных доходов, зарплаты, увеличение объема экспорта услуг. "Нам необходимо также продолжить работу по оптимизации структуры и численности работников, активизировать деятельность по привлечению спонсорской помощи в сферу культуры", - отметил министр.-0-