Бондарь считает важным информационную раскрутку национального культурного достояния

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь считает важным обеспечение информационной раскрутки национального культурного достояния. Об этом руководитель ведомства заявил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Наша задача сегодня - не только создавать условия для творческой деятельности, но и обеспечивать информационную раскрутку национального культурного достояния. Моя заветная мечта, чтобы однажды Минск стал культурной столицей Европы", - сказал он.

По мнению министра, достижения, которые появились в Год культуры, не были достаточно информационно поддержаны. А интересных премьер и проектов было создано немало. Например, знаковым событием Юрий Бондарь считает молодежный историко-художественный проект "Семь тайн Беларуси", который мог бы стать своеобразной визитной карточкой страны. "Для зрителей, в том числе иностранных, это прекрасная возможность познакомиться с культурой и традициями Беларуси, а для артистов - шанс показать все, чем она славится", - считает он.-0-