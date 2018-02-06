Бондарь: учреждениям культуры нужно научиться зарабатывать

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения культуры нужно научиться зарабатывать. Такую задачу поставил на коллегии Министерства культуры Беларуси по итогам работы в 2017 году руководитель ведомства Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.
Объем бюджетных средств на содержание и развитие сферы культуры в 2017 году составил Br425,2 млн, или 0,41% от ВВП, что на 0,01% больше, чем в 2016 году. Расходы на культуру из расчета на одного жителя в среднем по республике при установленном нормативе 1,3 базовой величины составили 1,7 базовой величины.
Средства, полученные от внебюджетной деятельности организаций сферы культуры в прошлом году, составили Br147,6 млн, что на 10,2% больше, чем в 2016 году. Темп роста внебюджетных доходов обеспечили все области, сказал министр.
Тем не менее это не повод для самоуспокоения, считает Юрий Бондарь. "Сфера культуры пока так и не научилась зарабатывать, а ее развитие в огромной степени зависит от ассигнований из государственного бюджета. Работа наших организаций ориентирована в основном на достаточно узкий внутренний рынок. Рост доходов в сфере культуры значительно отстает от роста, например, туристического рынка, а ведь это взаимосвязанные отрасли. Даже введение безвизового режима для граждан 80 государств не стало поводом для переориентации деятельности учреждений культуры с учетом расширения потока иностранных туристов", - отметил министр.
По его словам, во многих организациях культуры отсутствуют простые, но эффективные инструменты привлечения зрителей и посетителей - "живые" сайты с переводом на несколько иностранных языков, не обеспечено присутствие в социальных сетях.
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования организаций сферы культуры в прошлом году увеличилась крайне незначительно и составила 20,9% (в 2016 году - 20,4%).
За прошедший год привлечено на 4% больше спонсорской помощи - Br6,42 млн, в 2016 году - Br6,17 млн. Вместе с тем эффективно работают со спонсорами единичные учреждения: Национальная библиотека Беларуси, Большой театр, Национальный художественный музей.
Министр отметил, что за 2017 год прогнозируется объем экспорта услуг в сумме $4,6 млн (рост на 5,5%). Наибольший объем экспорта услуг обеспечен учреждениями образования: в Белорусском государственном университете культуры и искусств этот показатель приблизился к $2 млн, а это 52% от общего экспорта всех учреждений образования сферы культуры. Еще 20% дает Белорусская государственная академия музыки. Остальным организациям необходимо проводить конкретные маркетинговые исследования потенциальных рынков экспорта услуг, чтобы найти свое место, считает Юрий Бондарь.
Министр назвал основные задачи на 2018 год в сфере экономики культуры: обеспечение роста внебюджетных (собственных) средств организаций культуры не менее чем на 6% к уровню 2017 года; увеличение объема экспорта услуг; обеспечение роста заработной платы за счет наращивания доходов от внебюджетной деятельности, оптимизации структуры и численности работников; активизация работы по привлечению спонсорской помощи в сферу культуры.-0-
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