Борис Бурда приготовит стейки для гостей "Большой бард-рыбалки"

13 июля, Быхов /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Популярный телеведущий, бард, знаток игры "Что? Где? Когда?", журналист и писатель Борис Бурда возглавит жюри открытого чемпионата по приготовлению ухи на "Большой бард-рыбалке". Об этом сообщили на выездном заседании оргкомитета в Быхове по подготовке и проведению 27-29 июля музыкально-спортивного праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я знаю толк в ухе, поскольку неоднократно готовил ее в одной из своих телепрограмм, а также посвятил ей публикацию в журнале "Гастроном" и главу своей книги "Кулинарные панегирики", - рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА Борис Бурда. Что касается самой рыбалки, он признался, что сам не рыболов - не хватает на все времени.

На сегодняшний день заявки на участие в кулинарном состязании уже подали пять команд: из Могилева, Быховского района, Минска, а также России и Словакии. Ожидается подтверждение участия команд из Польши и Германии. Продегустировать уху после оценки жюри смогут все желающие. Приз получит и команда, победившая по результатам народного голосования.

Дружины в составе от 2 до 5 человек будут состязаться в двух основных фуд-кортах: "Приготовление ухи" и "Приготовление блюд из рыбы". Так, участники должны приготовить не менее 20 л ухи по оригинальной рецептуре и презентовать ее жюри и гостям, рассказав об особенностях технологии приготовления. Принимаются также любые формы демонстрации защиты, например, музыкальное сопровождение, можно привлекать заранее подготовленную группу поддержки. А Борис Бурда, чтобы подлить масла в огонь, проверит участников на смекалку и знание предмета, что тоже скажется на результатах состязания.

Кстати, Борис Оскарович примет участие в фестивале уже во второй раз. В этом году полномочия знатока значительно расширены: он взялся провести в формате бард-рыбалки на тематической площадке "Кірмаш смаку" брейн-ринг по авторской песне, а также мастер-класс с дегустацией по приготовлению стейков из новой линейки полуфабрикатов партнера творческого проекта - Могилевского мясокомбината. "Аналогичное кулинарное шоу и брейн-ринг совсем недавно я провел в США, и все прошло очень успешно", - заметил Борис Оскарович. Кроме того, Бориса Бурду можно будет встретить на музыкальных площадках праздника, где он исполнит свои песни.

В оргкомитете пообещали, что гостей и участников праздника ждет насыщенная, разноплановая и яркая культурно-развлекательная программа и спортивные состязания. Музыка и песни будут звучать от заката до рассвета на трех сценических площадках проекта и в палаточных лагерях. Для комфорта отдыхающих предусмотрены 10 площадок под палаточные лагеря с кемп-стоянками и парковки примерно на 1 тыс. автомобилей. Пляжи для купания накануне праздника проверят и очистят от мусора и опасных предметов водолазы ОСВОД, а специалисты санэпидемслужбы обработают территорию от клещей.

"Большая бард-рыбалка" стартовала в 2010 году. Творческий проект уже стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и Беларуси, который возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В прошлом году мероприятие собрало более 5 тыс. гостей и участников из 10 стран. Организаторами выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области.

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