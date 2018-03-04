Бориса Гребенщикова госпитализировали в Петербурге

4 марта, Санкт-Петербург. /БЕЛТА-ТАСС/. Музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за сильной простуды. Об этом сообщается на официальной странице артиста в твиттере.

"Всем, кто распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!" - сказано в сообщении.

Источник в окружении музыканта подтвердил ТАСС его госпитализацию. Близкие семьи Гребенщикова ситуацию ТАСС комментировать отказались.

Городской телеканал "Санкт-Петербург" 4 марта сообщил, что Бориса Гребенщикова госпитализировали из-за проблем с сердцем, возникших после проведенного ранее шунтирования. Газета "Комсомольская правда в Санкт- Петербурге" писала, что девять дней назад музыканту сделали операцию на сердце в клинике в Берлине. А на днях группа вернулась после концерта из Челябинска, который прошел 1 марта.

Дискография Бориса Гребенщикова насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х как в составе группы "Аквариум", так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.-0-