Ботанический сад проведет праздник "Подарим радость детям"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси 1 июня проведет праздник "Подарим радость детям", посвященный Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 20.00. Минчане смогут окунуться в удивительный мир детства: для гостей подготовили анимационные шоу-программы, выступления клоунов и фокусников, детских коллективов. Также в программе танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, трансформеров, научное шоу, забавы на свежем воздухе.

Развлекать посетителей будет трехметровый танцующий медведь, ростовые куклы. Откроются фотозоны, развивающая Kids-зона, большая игровая зона "Полесье", предусмотрены площадки для творчества и мастер-классов, настольных игр, пикника, занятий спортом, бэби-йогой. Также пройдут дегустации продукции, розыгрыш ценных призов и подарков, благотворительные акции.

"Провести праздничный день в Центральном ботаническом саду, среди цветущих декоративных коллекций ирисов и чубушников, расцветающих пионов и роз - отличное решение для всей семьи", - отметили в учреждении.-0-