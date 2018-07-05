Брендовые фестивали областей Беларуси будут представлены на "Купалье" в Александрии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брендовые фестивали областей Беларуси будут представлены на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом сегодня журналистам сообщила консультант отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Инна Мардусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минкультуры рассказала, что в Год малой родины области представят на празднике "Купалье" не только программы творческих коллективов и работы мастеров, но и фестивали, отражающие местные традиции.

Выставка-ярмарка, которая развернется во время праздника, будет носить название "Купальскія дзівосы" и состоять из стилизованных улиц, расположенных параллельно Днепру. Здесь будут представлены творческие коллективы и работы мастеров стран - участниц праздника, самой Беларуси. Отдельная улица будет отведена под тематическую экспозицию и презентацию региональных фестивалей и праздников-брендов районов Могилевской области.

За тематическими улицами будет молодежная площадка, где впервые пройдет выставка агроэкотуризма Беларуси "Адпачывайце ў вёсцы!", а также областной этап республиканского проекта "Властелин села", фестиваль красок, презентация Могилева как молодежной столицы Беларуси. "В этом году появятся новые площадки, такие как "Кірмашовыя забавы", здесь будут представлены торговые ряды, будет работать парк аттракционов, открыта зона активного отдыха, интерактивные площадки по стрельбе из лука, бадминтону, биатлону, гимнастике, легкой атлетике", - отметила Инна Мардусевич. Запланирован конкурс на лучший мужской, женский и ростовой купальские костюмы.

Ожидается, что на празднике "Купалье" в Александрии будет задействовано более 1,5 тыс. артистов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Основным мероприятием праздника станет показ на главной сценической площадке театрализованного представления "Малая родина", в котором примут участие популярные отечественные и зарубежные исполнители: Александр Солодуха, Алена Ланская, Сергей Трофимов (Россия), ВИА "Синяя птица", народный артист Украинской ССР Николай Гнатюк, народная артистка Украины Таисия Повалий, Виктория Кохана и другие. Завершится главное представление красочным фейерверком и молодежной дискотекой. В концерте бардовской песни "Малая зямля - Вялiкая Радзiма" примут участие музыканты и барды из Беларуси, России, Польши и Украины.

Первый праздник "Купалье" состоялся в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-