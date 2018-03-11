Брестчан 27 марта приглашают на "Ночь в театре"

11 марта, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы запускает 27 марта новый интерактивный проект "Ночь в театре", сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник художественного руководителя театра Олеся Бурдина.

Мероприятие стартует в 19.00 в Международный день театра. Официальную часть вечера откроет приветственное слово директора БАТД Вячеслава Гарбузова. После этого участникам предоставляется возможность действовать по своему усмотрению. Почитатели Мельпомены смогут совершить экскурсию в музей и закулисье театра, познакомиться со сценической машинерией, узнать, как создаются спектакли и даже попробовать себя в роли актеров. В программе заявлены актерские тренинги с участием зрителей, мастер-классы по пластике и развитию актерских техник, спектакли.

Так, в большом зале театра пройдет открытая репетиция спектакля из репертуара БАТД, во время которого зрителям предоставят возможность разыграть отрывок из постановки. В малом зале можно будет поприсутствовать на спектакле-читке "Едва уловимые мстители". Там же состоится премьера спектакля по произведениям Сергея Есенина "За крапивой, берег". Это самостоятельная работа актера Алексея Щербакова, поставленная с участием режиссера Валентины Яновец и артистки Татьяны Дяченко. Не исключено, что в дальнейшем спектакль может быть включен в репертуар театра.

В баре будет звучать "Музыкальный фьюжн" в исполнении актрис театра. Также там будет показан моноспектакль "Билингвы" - совместный проект БАТД и актерской компании "Напротив". Отдельный блок праздничной программы рассчитан на детскую аудиторию. Помимо трех для заявленных интерактивных постановок, для маленьких зрителей будут работать аниматоры и аквагрим. Кроме того, в фойе театра будут оформлены фотозона с декорациями и костюмами из спектаклей.

"Мы даем полную свободу нашим гостям. Каждый может выбирать из программы то, что ему интересно. Зрители не привязаны к какой-то одной точке, не обязаны смотреть все до конца или участвовать в чем-то: не понравилось - можно выйти и присоединиться к любому другому мероприятию, которое идет в это время. Как и движение "Ночь в музее", цель нашего проекта - привлечь посетителей в театр. Мы хотим сделать этот шаг навстречу менее формально, без четкого разделения театра на актерскую и зрительскую части", - отметила помощник худрука.

Информация о готовящемся проекте уже вызвала живой отклик в социальных сетях. Если он придется зрителям по душе, "Ночь в театре" станет в БАТД традиционной.-0-