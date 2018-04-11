Брестский театр драмы представит премьеру спектакля "Три красавицы"

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы подготовил для зрителей премьеру. На генеральном прогоне спектакля "Три красавицы" побывала корреспондент БЕЛТА.

Комедия в двух действиях поставлена по пьесе современного российского драматурга Валентина Красногорова. Ее сюжет построен на истории трех одиноких женщин, которые дружат уже более 40 лет. Собравшись в очередной раз вместе, они решают изменить свою судьбу и найти спутников жизни. Происходящее на сцене должно убедить зрителя, что годы не являются помехой для поиска любви и счастья.

Спектакль для малого зала поставлен режиссером Валентиной Яновец. Такая камерность позволяет публике сопереживать героиням и смеяться вместе с ними. В премьере заняты заслуженная артистка Беларуси Тамара Левчук, а также ее коллеги Ирина Давыденко и Татьяна Волчецкая. "Эта история о том, что человеку очень важно быть нужным, ощущать заботу, быть счастливым. Решили ее рассказать на малой сцене, потому что в спектакле мы говорим о сугубо личных делах и желаниях - близко, камерно, интимно", - пояснила задумку режиссер.

Премьеру "Трех красавиц" Брестский театр планирует представить жителям и гостям областного центра 14 апреля. "Ожидаем, что зрителям понравится наш спектакль. Комедия получилась веселой, позитивной и очень легкой, которая создает весеннее настроение. Я думаю, этот тот материал, который позволит прекрасно отдохнуть в театре", - отметила заместитель генерального директора по информации и организации зрителя БАТД Лариса Новицкая.

До конца сезона в драмтеатре планируют представить еще две премьеры. Так, труппа вместе с приглашенным из Москвы режиссером Егором Равинским работает над спектаклем по пьесе А.Н.Островского "Невольницы". Для маленьких зрителей готовится сказка "Дюймовочка" в постановке режиссера Дениса Федорова.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!