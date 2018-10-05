Брестский театр кукол поставил пластический спектакль без слов

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый, 56-й театральный сезон Брестский театр кукол начал с премьерного показа визуального спектакля без слов "Боскі адбітак", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подобный спектакль в истории театра поставлен впервые. Осуществить экспериментальную постановку взялся главный режиссер театра, лауреат Национальной театральной премии и российской премии "Золотая маска" Александр Янушкевич. По признанию самого режиссера, идею создания этого спектакля он вынашивал давно. Воплотить задумку ему помогала главный художник Белорусского государственного театра кукол Татьяна Нерсисян. Творческий тандем избрал концепцию, которую можно определить как смешение жанров, видов и полифоничности форм. В итоге получился предметно-пластический спектакль без слов, сочетающий в себе приемы театра кукол, хореографического искусства и перфоманса.

Александр Янушкевич

"Боскі адбітак" создан по мотивам белорусского фольклора, творчества Янки Купалы и Владимира Короткевича. Он состоит из нескольких новелл, в центре внимания которых человек и его извечное стремление к самопознанию. В ряде метафорических сцен узнается история общества в его бесконечной борьбе с окружающим миром, в желании сохранить в себе крупицы божественного отражения. Впрочем, новая работа известных театральных деятелей дает зрителю свободу для размышлений, полета фантазии и ассоциаций. Кто-то увидел в сценическом действе сотворение мира, кто-то - рождение новой цивилизации, библейские сюжеты. В любом случае, спектакль получился гуманистическим по содержанию и современным по форме.

"Мне понравился этот поиск. Спектакль заставляет не просто смотреть, глазеть, как это часто бывает, он заставляет думать, искать, что-то открывать для себя. Хорошо, что в кукольном стали больше ставить для взрослых. И, я думаю, этот театр, перейдя в новое современное здание, поднимется еще выше в творческом плане. Не зря он - заслуженный коллектив Беларуси", - поделилась мнением после премьеры брестчанка Светлана Гуляева.

Спектакль идет 75 минут без антракта. Он рассчитан на зрителя старше 16 лет. В постановке заняты артисты Лилия Верста, Роман Пархач, Светлана Шутак, Андрей Полянский, Марк Рекунов и Юлия Обедникова.-0-

Фото Вадима Якубёнка