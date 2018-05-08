Бродячий фестиваль уличных театров отправится 19 мая в тур по Беларуси

Во время фестиваля. Фото из архива

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в истории Беларуси бродячий фестиваль уличных театров и цирка "Караван радости" отправится 19 мая в тур по стране, сообщил БЕЛТА арт-директор проекта Владимир Галак.

Более 70 артистов в течение лета принесут праздник для десятков тысяч жителей больших и малых населенных пунктов Беларуси. Стартует караван в Барановичах во время празднования Дня города. Циркачи и уличные актеры бесплатно выступят на трех площадках в самом центре города. Зрители смогут увидеть цирковые шоу, детские спектакли, клоунаду, необычные перформансы и даже таинственных живых статуй. Закроет программу необычный спектакль про Дон Кихота, где желающие смогут стать участниками мучной битвы.

После Барановичей "Караван радости" будут встречать в Новополоцке, Кобрине, Жодино, Заславле и горпоселке Зельва Гродненской области.

"Мы хотим, чтобы уличные артисты сделали белорусские города еще ярче, красивее, энергичнее, - пояснил Владимир Галак. - При создании проекта вдохновлялись творчеством более опытных коллег из России и Западной Европы. Хотим таким образом приобщить белорусских зрителей к современному искусству. Также этот проект был бы невозможен без инициативы городских и районных исполнительных комитетов, которые пошли на такой эксперимент".

Организаторы приглашают коллективы, которые работают в жанрах уличного театра или цирка, присоединяться к проекту. Достаточно прислать заявку в свободной форме на электронную почту stfest.minsk@gmail.com.

Партнером проекта выступает Национальный центр современных искусств Республики Беларусь.-0-