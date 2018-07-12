БРСМ собирает идеи по проведению Дней молодежи на "Славянском базаре"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ собирает идеи по проведению будущих Дней молодежи на "Славянском базаре в Витебске", сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

На официальном сайте БРСМ можно будет оставить отзыв о Дне молодежи и "Славянском базаре в Витебске". "Будет открыт доступ для каждого, кто желает оставить свою идею на будущее проведение и Дня молодежи, и самого "Славянского базара". Мы готовы принять любые отзывы и пожелания, чтобы всем вместе сделать наш праздник лучше", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, отклик о мероприятиях фестиваля могут оставить жители страны и ее гости. "Свои пожелания можно направить как анонимно, так и указав свои данные. Мы ждем откликов, что именно понравилось, а что нет или что хотелось бы увидеть в следующем году на "Славянском базаре в Витебске". Все эти идеи мы обязательно обсудим с дирекцией фестиваля", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

ХХVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открывается сегодня. День молодежи "Мой родны кут, як ты мне мілы" пройдет здесь 14 июля.-0-

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