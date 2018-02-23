Будущие звезды джаз-сцены сыграют в Минске с 24 по 25 февраля

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII открытый городской конкурс солистов-инструменталистов и фестиваль оркестров "Я играю джаз-2018" пройдет 24-25 февраля в Минском государственном Дворце детей и молодежи, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Зрителей ожидает настоящий калейдоскоп талантов. На конкурсе солистов-инструменталистов все свое мастерство представят исполнители от 8 до 23 лет, играющие в жанре джазовой и эстрадной музыки. В каждом из этих жанров конкурсанты представят по номеру: это может быть пьеса, композиция, переложение популярных песен и мелодий с элементами импровизации, джазовые "стандарты" в сопровождении инструментального ансамбля. Музыкальный фейерверк обещает и многообразие инструментов: труба, тромбон, саксофон, гитара, бас-гитара, ударные и фортепиано.

В фестивале оркестров примут участие инструментальные и смешанные ансамбли. Жюри оценит музыкальный образ, индивидуальность и неповторимость исполнителей, владение стилем и уровнем импровизационных навыков.

Организаторами мероприятия выступают комитет по образованию Мингорисполкома и Минский государственный дворец детей и молодежи.-0-