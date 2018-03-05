Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2018"

Букмекеры уже сделали свои ставки на победителя песенного конкурса "Евровидение-2018". По их мнению, лучшей в этом году станет представительница Эстонии Элина Нечаева, которая споет песню "La Forza" на итальянском языке.
Также букмекеры ставят и на Болгарию. В этом рейтинге страна разместилась на второй строчке. Правда, пока точно не названо имя представителя Болгарии. А третьим по количеству ставок на победу стал чешский певец Миколас Йозеф с песней "Lie to me".
Представитель Беларуси ALEKSEEV в этом рейтинге занял 14 место. Всего в списке представлены 43 страны, которые распределились в порядке от самого большого количества ставок до самого маленького.
Напомним, что полуфиналы конкурса будут проводиться 8 и 10 мая, а финал "Евровидения-2018" состоится 12 мая в Лиссабоне. Представитель от нашей страны выступит в первом полуфинале.
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