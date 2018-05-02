2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры прочат победу на "Евровидении-2018" Израилю, 2-е место - норвежскому музыканту белорусского происхождения Александру Рыбаку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Также среди фаворитов значатся представители Франции, Чехии, Болгарии и Эстонии. Официальный представитель Беларуси ALEKSEEV с композицией "Forever" находится на 21-й позиции.
Участники предстоящего масштабного песенного форума уже прибыли в Португалию и проводят репетиции. Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии с 8 по 12 мая. ALEKSEEV выступит под 8-м номером в первом полуфинале 8 мая.-0-
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