2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры прочат победу на "Евровидении-2018" Израилю, 2-е место - норвежскому музыканту белорусского происхождения Александру Рыбаку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Также среди фаворитов значатся представители Франции, Чехии, Болгарии и Эстонии. Официальный представитель Беларуси ALEKSEEV с композицией "Forever" находится на 21-й позиции.

Участники предстоящего масштабного песенного форума уже прибыли в Португалию и проводят репетиции. Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии с 8 по 12 мая. ALEKSEEV выступит под 8-м номером в первом полуфинале 8 мая.-0-