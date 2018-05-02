Букмекеры прочат победу на "Евровидении-2018" Израилю

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 мая 2018, Ср
+16°C
Малооблачно EUR 2.4253
USD 2.0187
RUB 3.1837
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко: требования по занятости и росту зарплаты - это не популизм
Президент
Борьба с коррупцией, разведка, общественная безопасность - Лукашенко принял с докладом председателя КГБ
Президент
Вклады населения в белорусских рублях в I квартале выросли, в валюте практически не изменились
Экономика
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Культура
Ранние яровые в Беларуси посеяны на 90,7% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Беларуси начали производить отечественные лыжероллеры
22:34 Общество
Командир экипажа российского самолета умер в Египте
22:30 В мире
КГБ продемонстрировал разработанный в Беларуси мобильный телефон для закрытой правительственной связи
22:11 Общество
Вакульчик: в Беларуси организована бескомпромиссная и принципиальная борьба с коррупцией
21:57 Общество
Три уголовных дела, 14 должностных лиц и 22 браконьера - Вакульчик о правонарушениях в Госинспекции
21:50 Происшествия
КГБ Беларуси разоблачил полковника запаса - агента иностранной разведки
21:46 Общество
Новый корпус городского центра трансфузиологии откроется в Минске 3 мая
21:46 Регионы
Карлюкевич обсудил с представителями китайских СМИ совместные проекты в области массмедиа
21:42 Общество
Футболисты БАТЭ стали вторыми финалистами Кубка Беларуси
21:35 Спорт
Потупчика сняли с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса
21:34 Общество
Белорусский борец Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду ЧЕ в России
21:21 Спорт
Распространение ряда иностранных телепрограмм в Беларуси прекращено
21:19 Общество
Новые жилой и торговый комплексы планируется построить в минском микрорайоне Шабаны
21:13 Регионы
Милиция разыскивает пропавшую в Минске 16-летнюю девушку
21:05 Происшествия
Начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира и его заместитель освобождены от должностей
20:56 Президент
Букмекеры прочат победу на "Евровидении-2018" Израилю
20:51 Культура
Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили на треть производство импортозамещающей продукции
20:28 Экономика
Военно-транспортный самолет разбился в США
20:11 В мире
В Минске обновлен перечень предлагаемых под создание рабочих мест помещений
19:59 Регионы
Умер популярный в СССР певец Вадим Мулерман
19:40 В мире
Все новости
Сюжеты
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Посевная кампания Посевная кампания
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Букмекеры прочат победу на "Евровидении-2018" Израилю

Культура 02.05.2018 | 20:51
Нетта Барзилай представит Израиль на "Евровидении-2018"
Нетта Барзилай представит Израиль на "Евровидении-2018"
Евровидение-2018 Новости сюжета Евровидение-2018
Другие сюжеты

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры прочат победу на "Евровидении-2018" Израилю, 2-е место - норвежскому музыканту белорусского происхождения Александру Рыбаку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Также среди фаворитов значатся представители Франции, Чехии, Болгарии и Эстонии. Официальный представитель Беларуси ALEKSEEV с композицией "Forever" находится на 21-й позиции.

Участники предстоящего масштабного песенного форума уже прибыли в Португалию и проводят репетиции. Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии с 8 по 12 мая. ALEKSEEV выступит под 8-м номером в первом полуфинале 8 мая.-0-

﻿
Теги
Евровидение, конкурс, музыка
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4253 BYN 2.418 BYN 2.429 BYN
USD
2.0187 BYN 2.017 BYN 2.018 BYN
RUB
3.1837 BYN 3.16 BYN 3.185 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Борьба с коррупцией, разведка, общественная безопасность - Лукашенко принял с докладом председателя КГБ
Все видео

Фотоновости

Церемония проводов белорусской спортивной делегации 17-ю Всемирную летнюю гимназиаду
Все фото

Инфографика

Регистрация для участия в ЦТ Абитуриенты, пожелавшие продолжить образование в высших учебных заведениях страны, должны зарегистрироваться в одном из вузов* для прохождения централизованного тестирования (ЦТ).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: мы можем сделать Беларусь цветущим краем
Начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира и его заместитель освобождены от должностей
Лукашенко снял Владимира Потупчика с должности министра энергетики
Политика
Армен Саркисян Саркисян: для Армении сейчас важна стабильность государства и консолидация общества
Белорусская делегация приняла участие в диалоге в Комитете ООН против пыток
Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией исходя из позиции взаимовыгодного партнерства - посол
Экономика
Михаил Орда ФПБ предлагает пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников
Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили на треть производство импортозамещающей продукции
Беларусь примет участие в международном форуме "Атомэкспо" в Сочи
Происшествия
Валерий Вакульчик. Фото из архива Три уголовных дела, 14 должностных лиц и 22 браконьера - Вакульчик о правонарушениях в Госинспекции
Милиция разыскивает пропавшую в Минске 16-летнюю девушку
Двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе
Общество
Фото из архива В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
В Беларуси начали производить отечественные лыжероллеры
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларуси
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как живется в предприимчивом Мотоле
Новый корпус городского центра трансфузиологии откроется в Минске 3 мая
Новые жилой и торговый комплексы планируется построить в минском микрорайоне Шабаны
Спорт
Виктор Сосуновский. Фото из социальных сетей Белорусский борец Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду ЧЕ в России
Футболисты БАТЭ стали вторыми финалистами Кубка Беларуси
Брестское "Динамо" второй раз кряду вышло в финал Кубка Беларуси по футболу
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
Нацбанк запустил новую версию сайта
МТС повышает стоимость услуг связи
В мире
Фото EPA Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек
Командир экипажа российского самолета умер в Египте
Военно-транспортный самолет разбился в США
Калейдоскоп
Фото из архива Lovely Мinsk. Турецкие авиалинии представили видеоролик о белорусской столице
Интернет-пользователи хотят, чтобы Киркорова лишили звания народного артиста
Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" обогнал в прокате "Лигу справедливости"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
Картофельный салат от Хемингуэя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия