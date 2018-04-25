Буквари на 587 языках будут представлены на выставке в Национальной библиотеке

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. 400 букварей на 587 языках представит международная выставка "Буквари народов мира", которая откроется 26 апреля в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Выставка приурочена к знаменательной дате - 400-летию издания первой в мире книги под названием "Букварь", которая была подготовлена ​​белорусами, рассказали в НББ. Каждый из экспонатов, а представлены издания из Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии и Океании, является миниатюрной энциклопедией, в которой в наглядной и увлекательной форме подаются знания об истории, географии, культуре своего народа.

Основу экспозиции составляет уникальная частная коллекция букварей и азбук латвийского педагога, автора букварей и книг о народах мира и их языках, коллекционера Юриса Цыбульса, которая насчитывает более 10 тыс. изданий более чем на 1 тыс. языков. Это крупнейшая подобная коллекция в мире.

Особое место на выставке занимают белорусские книги для обучения грамоте XVI-ХХI веков из фондов Национальной библиотеки Беларуси. Различные по составу, графике, художественному оформлению, педагогическим приемам обучения, они демонстрируют 400-летнюю историю белорусского букваря.

На вернисаже состоится открытие объемного (2,3х3,1 м) памятного знака, посвященного первому "Букварю".

Выставка организована при участии посольства Латвии в Беларуси, посольства Беларуси в Латвии, проекта мобильности Европейского союза "MOST".

Выставка будет работать в Музее книги до сентября.-0-