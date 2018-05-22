Быт партизанского отряда воссоздадут в мемориальном музее "Хованщина"

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе (Брестская область) в мемориальном комплексе партизанской славы "Хованщина" 26-27 мая организуют реконструкцию "Один день из жизни партизанского отряда", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Ивацевичского историко-краеведческого музея Раиса Горбач.

Подобное интерактивное действие с военно-исторической реконструкцией в урочище Хованщина проводится ежегодно. Сценарий постоянно меняется. В этом году организаторы сделали упор на быте партизан. Посетителям покажут, как и в каких условиях жили люди в отряде, чем занимались обитатели семейного лагеря, что собой представляла лесная школа, санчасть, редакция газеты "Заря". Будут представлены оружие и одежда военного времени. Реконструкторы воспроизведут эпизоды подготовки к боевым заданиям, элементы штыковой атаки. Гостям обязательной предложат отведать партизанской каши и чая из лесных трав.

"Партизаны и члены их семей жили в сложных условиях: не хватало еды, одежды, медикаментов, не давали покоя комары. Мы хотим отразить нюансы, без которых в то страшное время было невозможно выжить. Например, думаю, многим будет интересно понаблюдать за помолом муки на жерновах, как из нее готовятся лепешки с крапивой. Познавателен и процесс обеззараживания болотной воды", - считает Раиса Горбач. Он подчеркнула, что во время подготовки к мероприятию специалисты изучали материалы в книге "Быт Рогачевских партизан", дневники ветеранов, обращались к воспоминаниям участников Брестского областного партизанского соединения.

Мероприятие в "Хованщине" запланировано на два дня. Организованные группы школьников здесь ждут 26 мая, а на 27-е приглашаются жители и гости района. Активную помощь музейщикам окажут представители военно-исторических клубов из Бреста и других городов Беларуси, также ожидается приезд реконструкторов из российской Коломны.

Мемориальный комплекс партизанской славы в Ивацевичском районе открылся в 1971 году. Это уникальный объект. Во время Великой Отечественной войны на его месте размещались штаб партизанского соединения, подпольные обкомы КПБ и ЛКСМБ, редакция областной газеты "Заря". Жители лагеря пообещали друг другу ежегодно собираться там в последнее воскресенье мая. Их традицию сейчас продолжают дети, внуки, правнуки.-0-