25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частицу мощей святой Матроны Московской доставили сегодня в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

Икона святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей будет находиться в храме святого благоверного князя Александра Невского в Минске с 25 февраля по 13 мая. Планируется, что для поклонения верующих икона будет доступна ежедневно с 8.00 до 20.00. Ориентировочное время ее проводов - 12.30 (13 мая).

Святыня является даром Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Гродненскому Рождество-Богородичному ставропигиальному женскому монастырю.

Блаженная Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) - одна из самых любимых святых православного народа. Женщину-инвалида, незрячую от рождения и лишенную возможности ходить, Господь удостоил дара чудотворения и прозорливости. Верующие почитают блаженную Матрону как великую молитвенницу, которая помогала ближним при своей земной жизни и продолжает откликаться на просьбы искренних сердец сейчас, пребывая в Царстве Небесном.

Матрона Московская (урожденная Матрона Дмитриевна Никонова) - святая Русской православной церкви. Родилась в 1881 году в селе Себино Тульской губернии, была четвертым ребенком в семье. Она родилась слепой, рассказывают, что на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик.

Согласно житию святой Матроны, уже с 7-8 лет у нее открылся дар предсказания и исцеления. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. В 17-летнем возрасте Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была сидячей, но никогда не роптала из-за недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест.

Она предсказывала приход революции, разорение храмов и отступление от веры, предрекала трудный выбор, стоящий перед народом. Революция произвела разделение и в ее семье: оба брата Матроны вступили в партию. Жить под одной крышей с блаженной, к которой люди шли и ехали отовсюду, было для них нестерпимо. Матрона не могла отступиться от Бога и перебралась в Москву, в которой прожила до конца своих дней. Так с 1925 года она стала бездомной странницей, у которой не было ни постоянного угла, ни прописки. Жила где придется - у друзей, знакомых, часто переезжая. В день Матрона принимала до 40 человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи.

Матрона скончалась 2 мая 1952 года, была похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Могила святой Матроны позже стала местом неофициального паломничества.

8 марта 1998 года останки были эксгумированы; мощи доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку). 2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая московская святая. В 2004 году состоялась общецерковная канонизация.-0-

Фото Максима Гучека.