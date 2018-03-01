Чергинец: количество переводов белорусской литературы на иностранные языки растет

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество переводов произведений белорусской литературы на иностранные языки в последние годы растет. Об этом сообщил сегодня на международном симпозиуме "Писатель и время" председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, передает корреспондент БЕЛТА.

Есть переводы белорусских авторов на турецкий, испанский, литовский языки. Сейчас идет работа по переводу на французский произведений Николая Чергинца. Активно и плодотворно белорусские писатели работают с коллегами по творческому цеху из России, а в целом Союз писателей Беларуси имеет соглашения с объединениями литераторов 30 стран. Вместе с тем вопрос художественного перевода остается в числе тех, которые не теряют своей актуальности и важности для дальнейшего продвижения литературы за пределы страны.

Касаясь тем, которые сегодня волнуют писательское сообщество, Николай Чергинец поднял проблему низких писательских гонораров. Кроме того, остается неопределенность в понимании профессионального статуса писателя. Писательство не считается профессией, литератор должен работать, порой, в сфере, не имеющей прямого отношения к его занятию. Оставаться же верным лишь писательскому делу литератор не может, поскольку гонорары за книги оставляют желать лучшего.

Николай Чергинец также упомянул о факторах, которые сдерживают развитие книжного дела. Речь, в частности, о высокой надбавке на книги при реализации их в торговой сети. Еще одной темой для обсуждения и работы является защита авторского права.

IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время" является мероприятием XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая проходит 28 февраля - 4 марта. На симпозиум приглашены знаковые писатели ближнего и дальнего зарубежья, в нем участвуют литераторы более 20 стран.-0-