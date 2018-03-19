Четырехтомник об истории культуры Беларуси презентуют в Минске 22 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 22 марта презентуют серию "Нарысы гісторыі культуры Беларусі" в четырех томах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Серия вышла под научной редакцией директора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН, академика Александра Локотко в издательском доме "Белорусская наука". Фундаментальное издание, в котором отражена история культуры Беларуси от Средневековья до наших дней, стало итогом многолетней работы ученых Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН. Данное исследование не имеет аналогов. Итоги научной работы будут основой для научного сопровождения государственной политики развития национальной культуры, для формирования и усовершенствования учебных программ высших учебных заведений творческого и культурологического направлений. Четырехтомник также будет полезен тем, кто интересуется историей белорусской культуры.

В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН будет также презентована книга кандидата исторических наук Валентины Белявиной и доктора исторических наук Любови Раковой "Беларускі касцюм", выпущенная в издательстве "Беларусь". Эта научная работа впервые раскрывает историческое развитие костюма всех основных социально-сословных групп городского и сельского населения Беларуси с раннего Средневековья до современности. Авторами собран и проанализирован огромный фактологический материал. Издание проиллюстрировано произведениями искусства ХVІ-ХІХ веков и фотографиями ХІХ-ХХ веков.

Презентация начнется в 15.00. Приглашено руководство Президиума НАН Беларуси, издательского дома "Белорусская наука", издательства "Беларусь", представители вузов.-0-