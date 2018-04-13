Что может случиться в зале ожидания. В Театре эстрады прошла премьера шоу "От винта!"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 12 апреля на сцене Театра эстрады прошла премьера эстрадно-юмористического шоу "От винта!".

Зрители очутились в зале ожидания аэропорта, став полноправными участниками шоу - пассажирами задерживающегося рейса. На глазах у всех "пассажиров" разворачивается веселая история, где есть место шуткам и трогательным моментам.

Помимо задержки рейса, работников аэропорта ждет еще одно непредвиденное обстоятельство - появление инспектора, который требует проверки деятельности воздушной гавани. С этого и начинается все самое интересное… А заскучать "пассажирам" зала ожидания не дают то и дело встречающиеся там звездные артисты, также ждущие своего рейса. Долгое ожидание превращается в веселое времяпровождение.

В программе принимают участие и звезды белорусской эстрады: Искуи Абалян, Алексей Хлестов, Елена Гришанова, Виктория Алешко, Александр Сухарев, Ольга Змурщик, шоу "Аллюр", Шир, Радмила Семенова, солисты ансамбля "Верасы" - Василий Мельничек, Александра Горбатенко, Никита Костюкевич, Мария Степущенок.

Увидеть новую программу Театра эстрады "От винта!" можно будет также 13 апреля, 17 мая и 19 июня. -0-