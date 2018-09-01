1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском "Евровидении-2018", сообщает БЕЛТА.
Он стал победителем финала национального отбора на международный песенный форум с композицией "Time". Гала-концерт прошел в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" и транслировался на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.
Победитель был определен по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Ему вручен специальный приз - хрустальное сердце.
Даниэлю 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится он в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.
Юный исполнитель - участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как "У Украины есть таланты", "Детская Новая волна", он участвовал в кастинге шоу "Голос. Дети" (Россия). Даниэль обучался в Академии Игоря Крутого. А перед финалом отбора на детское "Евровидение-2018" у юного исполнителя был настоящий промотур по городам Беларуси.
Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.
Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Беларусь как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-
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