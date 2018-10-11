Даниэль Ястремский в фотовизитке для детского "Евровидения" предстанет в нескольких образах

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский снялся в фотосессии для песенного форума. Такой информацией с корреспондентом БЕЛТА поделился сам участник конкурса.

Съемки проходили в студии и под открытым небом - в местах, где любит собираться и отдыхать современная молодежь. С юным артистом работала большая команда: фотограф, стилист, гример, дизайнер. Под их руководством Даниэль сменил несколько образов. "Первый - молодежный, такая тинейджерская история. Второй - это арт-история. Мы хотим показать, что современная молодежь многогранная, интересуется литературой, историей, культурой. Песней, номером, промокампанией к "Евровидению" мы хотим показать молодежную, модную Беларусь. И символично, что подготовка к конкурсу у нашей команды идет под слоганом "TIME. I'M from Belarus". К конкурсу дизайнер разработала нам фирменный логотип в виде печати и эмблемы", - сказал Даниэль Ястремский.

Фото белорусского участника детского "Евровидения" украсят промопродукцию, которая будет презентована во время Евронедели. В промопакете будут открытки, постеры, флешки.

До престижного европейского песенного форума в Минске остается полтора месяца. Даниэль активно готовится. Его график расписан по минутам: репетиции, консультации у фониатра, изучение английского языка, участие в различных концертах. На репетициях вместе с командой профессионалов он оттачивает вокальное мастерство и дорабатывает хореографическую составляющую номера. Все это Даниэль успешно совмещает с учебой в школе. Также ведется работа над созданием гардероба исполнителя для появления на сцене и красной ковровой дорожке.

"На сегодняшний день билеты в зрительный зал на главное шоу проданы, но еще остаются билеты на танцпол и генеральную репетицию, которая пройдет 24 ноября. Экспертная группа, которая контролирует подготовку шоу, посетила Минск и "Президент-Отель", именно здесь разместится большая часть гостей, а также евроклуб во время конкурса. Для профессионалов из Великобритании, Германии, Мальты, Нидерландов, Италии, Грузии, России и исполнительного директора "Евровидения" Йон Ола Санда прошла презентация всех этапов подготовки к конкурсу - от церемонии открытия до социальной программы для участников", - отметили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Международное песенное шоу состоится 25 ноября в "Минск-Арене". Форум в этом году соберет рекордное количество участников - 20 стран. Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-