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Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления
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Лукашенко потребовал уже к началу 2019 года кардинально решить проблемы в здравоохранении
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Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 18,8%
Сотрудничество стран СНГ в области экономики обсудят 14 сентября в Москве
Общество
Событие для тех, кто продает и покупает МЕБЕЛЬ-2018
"Белпочта" должна оказывать услуги с учетом современных требований - Турчин
В программе V Форума регионов Беларуси и России будет много новшеств - Щеткина
Цены на квартиры в Минске в августе достигли максимума с начала года
Следственный комитет уделяет особое внимание обеспечению жильем сотрудников - Носкевич
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Уничтожение аэромобильного десанта условного противника отрабатывают военные под Борисовом
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"День танкиста" в Минске собрал 200 тыс. гостей из 10 стран
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Из показаний обвиняемого: у Коржича был конфликт с сержантом Вяжевичем
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Руководитель одного из районных ЖКХ Минска задержан за взятки
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Технологии
Гендиректор Китайского космического агентства рассказал о планах по запуску орбитальной станции
Идентифицировать комментаторов в интернете предлагается по номеру телефона
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Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на празднике в Минске
В мире
Трамп продлил на год режим ЧП из-за угрозы терактов
Режим ЧП объявлен в Вашингтоне из-за приближения урагана
Калифорния к 2045 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии
В Афганистане при теракте погибли 22 человека, 23 ранены
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Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет в Кишиневе с Молдовой в Лиге наций
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Виктория Азаренко получила приглашение выступить на престижном теннисном турнире в Токио
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Лукашенко прокомментировал масштабную антикоррупционную кампанию в здравоохранении
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Общество
"Я люблю тебя, "Марина". Все сильней день ото дня многофункциональный комплекс "Минск-Мир" прирастает новыми жильцами
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В Каталонии начали курсировать беспилотные автобусы
00:16
В мире
Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью в матче Лиги наций
23:47
Спорт
В Колумбии с крыши банка сняли "человека-паука" из Санкт-Петербурга
23:20
В мире
В Италии нашли триста золотых монет
22:46
В мире
Акция памяти о жертвах терактов 11 сентября 2001 года прошла в Нью-Йорке
22:15
В мире
Количество нераскрытых преступлений прошлых лет с 2012 года сократилось почти вдвое
22:14
Общество
Волонтеры БРСМ благоустроят территорию минского храма иконы Божией Матери "Всецарица"
22:08
Общество
Прокуратура предложила пересмотреть подходы к направлению работников в ЛТП
21:52
Общество
Стихи известных китайских поэтов на белорусском языке прозвучали в Доме дружбы
21:39
Культура
Белорусско-словацкий диалог в последние годы стал наиболее динамичным - Дапкюнас
21:31
Политика
Хоккеисты "Юности" с победы над "Шахтером" стартовали в экстралиге
21:21
Спорт
Театры городов-побратимов Бреста пригласят на "Белую вежу" в 2019 году
21:19
Культура
Рыбак выловил из Березины пиранью
21:05
Регионы
Более ста ребят примут в пионеры в день рождения самой массовой детской организации
20:50
Общество
Украинец пытался без документов попасть в Беларусь
20:18
Происшествия
Режим ЧП объявлен в Вашингтоне из-за приближения урагана
20:06
В мире
Cummins предлагает БелАЗу реализовать концепцию "умного двигателя"
20:02
Экономика
Претенденты на звание "Властелин села" в Гомельской области нарубят дров и запрягут лошадь
19:45
Регионы
Советский район Минска и район Чаннин Шанхая подписали соглашение о сотрудничестве
19:33
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла покупательница онлайн-гипермаркета "ГиперМолл" из деревни Городец Шкловского района!
19:30
Общество
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Новости рубрики Культура
Стихи известных китайских поэтов на белорусском языке прозвучали в Доме дружбы
21:39
Театры городов-побратимов Бреста пригласят на "Белую вежу" в 2019 году
21:19
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Арт-проект Виктора Альшевского в Национальном художественном музее приурочат к Дню города
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Прокуратура предложила пересмотреть подходы к направлению работников в ЛТП
На втором этапе учения войска с задачами справились - командующий
Пресс-конференция о новой редакции правил автоперевозок пассажиров пройдет в БЕЛТА 13 сентября
Цены на квартиры в Минске в августе достигли максимума с начала года
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Суд открыл конкурсное производство в отношении Дрогичинского трактороремонтного завода
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Международный космический конгресс
31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем примут участие более 80 космонавтов из 17 стран.
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Какие сюрпризы готовит H.O.G. Rally Minsk 15 сентября?
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Андрей Бельянинов
ЕАБР намерен наращивать свое присутствие на рынке Беларуси
Мнения
Бонни Данбар
Молодежь нужно привлекать в космическую сферу
Интервью
Владимир Карачевский
"Беларусьфильм" выходит за привычные рамки
Мнения
Владимир Дворник
Отсутствие обращений - лучшая оценка работы органов власти на местах
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В Гродненской области планируется привить от гриппа не менее 40% населения
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Технологии
Гендиректор Китайского космического агентства рассказал о планах по запуску орбитальной станции
Идентифицировать комментаторов в интернете предлагается по номеру телефона
NASA назвало пять главных трудностей полета на Марс
В мире
Трамп продлил на год режим ЧП из-за угрозы терактов
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Олег Новицкий поделился в Instagram эмоциями с космического конгресса
Ким Кардашьян наняла помощника снимать за нее селфи
Аврил Лавин анонсировала первый за 5 лет новый сингл
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Как помочь ребенку адаптироваться к школе. Прямая линия газеты "7 дней"
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Юлианна Крюк
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Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа
"История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси"
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
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13 сентября, 12:00
Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров
Пресс-конференция
Павел Лис,
Рашед Сарвар,
Владимир Карпович
7 сентября
Открытие интерактивной выставки "Вселенная интернета" в Национальной библиотеке Беларуси
Пресс-конференция
Владимир Колтович,
Артур Карпович,
Андрей Картун,
Иван Вежновец,
Татьяна Парейко
5 сентября
МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу
Пресс-конференция
Марина Суворова,
Александра Петрова
22 августа
Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Пресс-центр
Пресс-конференция
Сергей Дубина,
Андрей Гладкий
13 сентября, 12:00
Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров
Пресс-конференция
Павел Лис,
Рашед Сарвар,
Владимир Карпович
7 сентября
Открытие интерактивной выставки "Вселенная интернета" в Национальной библиотеке Беларуси
Онлайн-конференция
Наталья Смирнова,
Лилия Кузнецова,
Клавдия Винокур
7 сентября
Как помочь ребенку адаптироваться к школе. Прямая линия газеты "7 дней"
Пресс-конференция
Владимир Колтович,
Артур Карпович,
Андрей Картун,
Иван Вежновец,
Татьяна Парейко
5 сентября
МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
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Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
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