Дарья Жук представит ленту "Хрусталь" на заключительном показе в Минске 29 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер Дарья Жук представит ленту "Хрусталь" на заключительном показе в Доме кино в Минске 29 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы проката.

Ленту "Хрусталь" можно назвать не только хитом международных кинофестивалей этого года, но и хитом белорусского проката - картина успешно прошла в кинотеатрах Минска, не уступая в популярности громким блокбастерам. Два уикенда фильм занимал третье место минского бокс-офиса, многие сеансы прошли с аншлагом, а прокат драматической комедии был продлен еще на две недели. "Хрусталь" стал громким явлением в культурной жизни Беларуси и вызвал настоящий резонанс в СМИ, социальных сетях, а также - противоречивые отзывы зрителей, вопреки которым оценка фильма в целом была высокой. Так, рейтинг фильма на портале "Кинопоиск" составил 7.2 балла.

Параллельно с успешным прокатом в Беларуси фильм продолжил триумфальное шествие по международным кинофестивалям. 20 сентября "Хрусталь" получил главный приз международного кинофестиваля в Алматы, а также был показан на фестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге. В данный момент режиссер Дарья Жук представляет картину на фестивале "Меридианы Тихого" во Владивостоке, где "Хрусталь" демонстрируется в программе "Панорама" наравне с хитами Каннского и Берлинского кинофестивалей.

До этого фильм получил Гран-при Одесского кинофестиваля, главный приз одной из программ фестиваля "Окно в Европу" в Выборге. Премьера картины состоялась на престижном кинофестивале в Карловых Варах. Среди следующих фестивалей, где будет демонстрироваться "Хрусталь", - Лондонский кинофестиваль и еще более 20 кинофорумов. Стартует и прокат в странах-соседках Беларуси: до конца года фильм покажут в кинотеатрах России и Украины. Также картина выдвинута на соискание премии "Оскар" от Беларуси.

Прокат фильма осуществляется Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" в рамках проекта "Лістапад. Коллекция". Генеральный партнер проката в Беларуси - EPAM Systems. -0-