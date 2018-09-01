ФОТОРЕПОРТАЖ: День белорусской письменности в Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный XXV праздник в этом году принимает Иваново Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Официальное открытие состоится только в воскресенье, но в городе уже проходят праздничные мероприятия. Так, на главной площади города расположились шатры фестиваля книги и прессы Республики Беларусь. Здесь можно встретить лучшие издания художественной и учебной книги, а также книг для детей и юношества, энциклопедическую литературу, альбомы, выставки периодических изданий.

В Ивановском районном центре культуры и народных традиций открыты выставки, приуроченные к 400-летию первого в мире издания под названием "Букварь", работает выставка галограмм печатных книг первых изданий Ф. Скорины, фотодокументальная выставка, посвященная юбилейным датам поэм Якуба Коласа "Новая зямля" и "Сымон-музыка". Также на обозрение посетителей открыта фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Iмгненнi стагоддзя".

Празднование Дня белорусской письменности не ограничатся только одним городом Иваново. Мероприятия перенеслись в регион. Так, сегодня в ГУК "Районный музейный комплекс им. Наполеона Орды" в д. Варацевичи Ивановского района состоялся круглый стол белорусских и зарубежных литераторов, а в Мотольском музее народного творчества прошли краеведческие чтения по рукописи Марии Сакович "Селяне местечка Мотоль и их песни" (1877 г.), а также выставка из коллекции фонда "Печатные издания" "Таинственный язык книги".

Торжественное закрытие праздника и передача эстафеты празднования Дня белорусской письменности состоится 2 сентября.-0-

Фото Вадима Якубенка