День Союзного государства пройдет на "Славянском базаре в Витебске"

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. День Союзного государства пройдет 13 июля на "Славянском базаре в Витебске", сообщает БЕЛТА.

Традиционно этот день будет складываться из двух блоков - официальных мероприятий и культурных проектов. Первый откроет церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеран и подпольщиков Витебщины с участием заместителя Государственного секретаря Союзного государства Николая Корбута, представителей Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представителей общественных организаций ветеранов войны и военной службы, молодежи. Николай Корбут также станет почетным гостем пресс-конференции лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства и круглого стола "Роль региональных музеев в межкультурном сотрудничестве Беларуси и России: состояние и перспективы развития".

Творческие события дня откроет Международный конкурс мастеров по керамике и гончарству "Гліна спявае". Во время трехдневного творческого состязания ожидается красочное зрелище с участием около 50 ведущих мастеров гончарства, народной игрушки и керамического искусства Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. Две интереснейшие встречи обещают организаторы форума в Международном пресс-центре: гостями "Звездного часа" станут сегодня заслуженный артист России пианист и композитор Сергей Жилин, а также известнейшие советские актеры театра и кино Игорь Костолевский и Михаил Филиппов.

Ценителей живописи и тонкой работы кружевниц, возведенной в ранг высокого искусства, ждут в Художественном музее, где сегодня пройдут презентации выставок "Илья Репин. Лунная ночь. Работы здравневского периода" и "Вологодское кружево".

Потрясающие впечатления получат зрители вечерних концертов в Летнем амфитеатре. Здесь выступят Горан Брегович и "Свадебно-похоронный оркестр", Эмир Кустурица и "Некурящий оркестр". Как пообещал накануне на презентации своего фильма "По Млечному Пути" сербский режиссер, концерт будет запоминающимся. Не меньше эмоций подарит встреча с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина. Ночью зажигать фестивальный Витебск на этой площадке в программе "Золотой хит" будут Игорь Николаев, Игорь Саруханов, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Наталия Орейро, Илона Броневицкая, Лада Дэнс, балет Сергея Мандрика Street Jazz и другие артисты. Билеты на этот концерт были в лидерах продаж и уже давно раскуплены, отмечают организаторы.-0-