"Дети Магнитки" из России завоевали Гран-при IX Международного фестиваля "Сожскi карагод"

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гран-при IX Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскi карагод" завоевал коллектив образцовой студии "Дети Магнитки" из российского Магнитогорска, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладатель Гран-При коллектив "Дети Магнитки"

С статуэткой Гран-При Сергей Устьянцев

"Судейская коллегия единогласно определила обладателя Гран-при IX Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскi карагод". Во-первых, с первой минуты выступления коллектив заразил нас энергетикой, которая исходила от исполнителей. Во-вторых, в номинациях эстрадный танец и современный танец "Дети Магнитки" представили очень интересные с балетмейстерской точки зрения номера. В каждом их выступлении сложилось все: точно подобраны выразительные средства, создан и раскрыт художественный образ плюс очень эмоциональное завораживающее исполнение", - рассказала председатель жюри, профессор, заведующая кафедрой хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств Светлана Гутковская.

Высоким уровнем исполнения представителей международного жюри порадовали конкурсанты в номинации "Народно-сценический танец", в которой отмечены сразу четыре коллектива. Четверку лидеров возглавил заслуженный любительский коллектив Беларуси ансамбль танца "Гарадзенскія карункі" из Гродно, творческое "серебро" досталось заслуженному любительскому коллективу "Дружба" из Гомеля. Третье место разделили танцевальный коллектив "Аксаміт" из Несвижа и ансамбль танца "Цэрэнкуца" из Криуленя (Молдова).

В конкурсе современной хореографии дипломантом III ступени стал образцовый детский хореографический ансамбль "Сюрприз" Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга (Россия), второго места удостоена народная студия современной хореографии "Теплообмен" Гомельского государственного колледжа искусств имени Н. Соколовского (Беларусь). Лауреата I степени в этом году жюри не определило.

Руководитель коллектива (Молдова) Руслан Ситишко, главный режиссеер фестиваля "Сожкi карагод" Петр Свердлов и член жюри Ирина Корецкая (Молдова)

Победителем в номинации "Эстрадный танец" назван образцовый ансамбль эстрадного танца "Хамелеон" из Курска (Россия), второго места удостоена народная студия современного танца "Fly" из Гомеля (Беларусь), третьего - образцовый ансамбль современного танца "Каприз" из Брянска (Россия).

Также коллективы отмечены в отдельных номинациях. "За сохранение народных традиций" награждены представители культурно-художественного объединения железнодорожников "Братство" из города Суботица (Сербия). "За пропаганду национальной культуры" диплома фестиваля удостоен ансамбль искусства района Ухоу города Чэнду (Китай).

Творческий форум, который проходил в Гомеле 14-16 сентября, собрал более 1,5 тыс. участников и гостей из Сербии, Молдовы, Китая, Польши, России, Беларуси и др. В течение трех дней на концертных площадках города свое мастерство демонстрировали хореографические коллективы народно-сценического, эстрадного танца, современной хореографии, исполнители спортивных бальных танцев.

Фестиваль содействует изучению современных тенденций в мировой хореографии, расширению и укреплению межнациональных творческих связей, взаимодействию национальных культур, а также развитию фестивального движения в сфере хореографии. Учредители форума - Министерство культуры, Гомельские областной и городской исполнительные комитеты. Следующий, юбилейный, Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" пройдет в 2020 году.-0-

Фото Сергея Холодилина