Детские хоровые коллективы и вокалисты из Беларуси и России собрались на конкурсе в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Минский открытый конкурс хоровых коллективов, вокалистов и вокальных ансамблей "Вясновы спеў" проходит в Минске 23-27 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Конкурс проводится среди детей в возрасте от 7 до 17 лет в номинациях "Академическое сольное пение", "Академическое хоровое пение", "Народное сольное пение", "Народное хоровое пение". В творческом состязании принимают участие 86 солистов и 54 хоровых коллектива из столицы и регионов Беларуси, а также из России (Москва, Гатчина, Нижний Новгород) - всего более 2 тыс. человек.

В состав жюри вошли признанные эксперты в области музыкального искусства: дирижеры-хормейстеры, деятели культуры, композиторы, практикующие преподаватели Белорусской государственной академии музыки, Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки.

Учредителем конкурса выступает главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома. Партнерскую поддержку оказывают представительство Россотрудничества в Беларуси и научно-творческое объединение Facultatis Белорусского союза музыкальных деятелей.-0-