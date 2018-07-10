Детский конкурс, выставки и шоу Баскова наполнят новый день "Славянского базара"

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Главным событием в программе XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня станут первые выступления участников XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018", сообщает БЕЛТА.

Накануне вечером в сквере имени Маяковского состоялась жеребьевка 20 конкурсантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе впервые за всю историю детского конкурса на "Славянском базаре" представителей Великобритании и Канады. А сегодня ребятам, в том числе и представителю Беларуси, солисту Национального центра музыкального искусства им. В. Мулявина (Минск) Артему Скоролю, предстоит выйти на сцену Концертного зала "Витебск". По правилам, в первый конкурсный день исполняется эстрадная песня композитора страны и на языке страны, которую представляет конкурсант.

К слову, зрители концерта также смогут посетить открывающуюся сегодня на этой фестивальной площадке фотовыставку БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", приуроченную к 100-летнему юбилею агентства. Выставка начала свое путешествие по Беларуси 19 июня, а на время форума искусств задержится в Витебске. Здесь будут экспонироваться уникальные архивные кадры из истории страны и, конечно, Международного фестиваля искусств "Славянский базар".

Вообще, 10 июля начнут свою работу сразу три выставочных проекта. Еще один - "Кокон" - Санкт-Петербургское объединение художников "Гильдия текстильщиков" представит в Художественном музее, через символику защитного материала и его метаморфозы обратив внимание посетителей на вопросы экологии. На выставке зрители смогут погрузиться в среду, где плоскость и объем сочетаются с различными текстильными техниками и приемами: роспись и печать по ткани, войлок и ручная бумага, гобелен и инсталляционные арт-объекты, витражи и куклы.

Презентация выставки "Корея - страна утренней свежести" состоится в областном краеведческом музее. Жители и гости города смогут увидеть произведения народных промыслов, выполненные современными корейскими мастерами в разнообразных техниках: народную живопись, корейский фарфор, керамику из домиков улиток и ракушек, книги разной жанровой тематики и прочее.

Программу театральных встреч на фестивале откроет постановка Московского современного художественного театра "Анна Каренина". Бессмертный шедевр Л. Толстого о взаимоотношениях мужчины и женщины российские артисты покажут на сцене Национального академического драмтеатра им. Я. Коласа.

Калейдоскоп концертов в Летнем амфитеатре в 22.00 продолжит Николай Басков своей шоу-программой "Игра".

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля.-0-