Детское "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в "Минск-Арене"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу станет "Минск-Арена". Такая информация прозвучала в еженедельной информационно-аналитической программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
В программе также представлены логотип и слоган форума, для выбора которого в конце 2017 года был объявлен открытый конкурс разработки символики детского "Евровидения-2018". На конкурс поступило более 300 электронных и почтовых писем из разных стран. Все желающие могли предложить для песенного европейского форума собственные проекты по дизайну логотипа, а также яркий девиз на английском языке. Самые оригинальные идеи были отправлены в Европейский вещательный союз (ЕВС), который определил лучшую работу.
Как сообщалось ранее, представители наблюдательного совета "Евровидения" 13 февраля посетили Минск. Они высоко оценили проделанную Белтелерадиокомпанией работу по подготовке к форуму и в отношении разработки концепции и идеи шоу. Тогда же представители наблюдательного совета посетили гостиничный комплекс "Президент-Отель", выставочный центр "БелЭкспо", который рассматривался в качестве места торжественного открытия форума, и "Минск-Арену" как одну из площадок для проведения самого песенного конкурса. По итогам визита было определено, что в "Президент-Отеле" разместится "Евроклуб" и будут проживать делегации участников.
Организатором и координатором международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член ЕВС.-0-
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