24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломаты из семи стран приедут на празднование Дня белорусской письменности в Иваново. Об этом сообщила журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже сегодня МИД подтверждает приезд дипломатов из таких стран, как Венгрия, Латвия, Молдова, Палестина, Россия, Таджикистан, Япония, а также представителей ЮНИСЕФ", - рассказала Елена Павлова.

По ее мнению, туристический потенциал праздника высок, но нужно продолжать работу в этом направлении. Представитель Мининформа считает, что гостям праздника будет что посмотреть не только в Иваново, но и в ближайших окрестностях. Туристам стоит посетить местечко Яново, которому в этом году исполнится 595 лет, музейный комплекс Наполеона Орды в деревне Вороцевичи, деревню Достоево, где жили предки Федора Достоевского, агрогородок Мотоль, в котором родился первый президент Израиля и ежегодно проходит фестиваль "Мотальскiя прысмакi".

Юбилейный, XXV День белорусской письменности, который принимает в этом году город Иваново Брестской области, будет посвящен теме малой родины. Открытие праздника состоится 2 сентября в 12.00 на главной площадке, которая разместится в городском парке.

Программа праздничных мероприятий включает торжественную церемонию награждения победителей Национальной литературной премии. Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси. На традиционный международный круглый стол литераторов соберутся писатели из 13 стран, в том числе впервые из Кыргызстана и Эквадора.

Фестиваль книги и прессы начнет работать уже 1 сентября. Здесь будут книжные выставочные павильоны, тематические книжные площадки, экспозиции республиканских и региональных печатных СМИ. Гости праздника смогут встретиться с белорусскими литераторами, сотрудниками издательств и редакций печатных СМИ, посетить презентации книг и издательств, периодических изданий, посмотреть выступления артистов и художественных коллективов.

В День знаний также состоится финал республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка" с торжественным награждением победителей. Ряд мероприятий будет посвящен 400-летию первого в мире "Букваря", изданного белорусами.

Пройдут "Ивановские чтения" - научно-практическая конференция, организуемая Национальной академией наук Беларуси.

Частью Дня белорусской письменности традиционно является республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к Святыням" с Благодатным огнем от гроба Господня, в которой принимают участие представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.-0-