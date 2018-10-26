Дирижеры из Испании и Венесуэлы выступят в Могилеве

26 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Музыкальный проект "Сила судьбы" готовит для меломанов Могилевская городская капелла, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель капеллы Сергей Лищенко.

На сцене Могилевского городского центра культуры и досуга 3 ноября выступят приглашенные дирижеры Кристиан Каверо из Испании и лауреат международных конкурсов Херардо Эстрада из Венесуэлы. Под руководством известных музыкантов симфонический оркестр и хор Могилевской городской капеллы исполнят увертюру "Сила судьбы" Джузеппе Верди. Также прозвучит светская кантата "Песнь судьбы" немецкого композитора Иоганнеса Брамса на текст бессмертного стихотворения Фридриха Гельдерлина и "Реквием" французского композитора-романтика Габриэля Форе.-0-