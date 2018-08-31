Дизайн сцены детского "Евровидения-2018" представят телезрителям в эфире "Беларусь 1"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайн сцены детского "Евровидения-2018" представят сегодня телезрителям в эфире программы "Панорама" на канале "Беларусь 1", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В "Панораме" журналисты АТН расскажут о подготовке к международному музыкальному форуму. Зрители телеканала "Беларусь 1" смогут первыми увидеть эксклюзивные кадры дизайна сцены детского конкурса песни "Евровидение-2018", а также ближе познакомиться с представителями творческой команды медиахолдинга, которая занимается подготовкой шоу", - отметили в пресс-службе.

Детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Монтаж главной сцены также начнется в ноябре, но уже сегодня Белтелерадиокомпания готова представить проект дизайна сцены, которая превратит спортивный комплекс "Минск-Арены" в "солнечную систему" детского "Евровидения".

Кроме того, творческая команда Белтелерадиокомпании раскроет стратегию подготовки к конкурсу и представит имиджевые проекты. Режиссеры, продюсеры, дизайнеры, операторы и другие белорусские специалисты, задействованные в шоу, расскажут и покажут, каким будет музыкальный форум в Минске. Корреспонденты АТН узнали, как логотип конкурса стал "душой" всего проекта, а слоган послужил основой гимна детского "Евровидения-2018".

Кроме того, сегодня вечером станет известно имя официального представителя Беларуси на международном музыкальном форуме. Победитель национального отборочного тура международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" определится во время финального шоу в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга, которая начнется в 22.00.

Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). -0-