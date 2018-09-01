Дизайн сцены детского "Евровидения-2018" разработала белорусский художник Галина Гоманова

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайн сцены детского "Евровидения-2018", которое пройдет 25 ноября в Минске, разработала белорусский художник Галина Гоманова. В эфире программы "Панорама" 31 августа дизайн был представлен зрителям, сообщает БЕЛТА.
Как отмечается в репортаже, впервые за дизайн такой сложности взялась наша соотечественница. Обычно интерьер телевизионного конкурса проектируют специалисты Европейского вещательного союза.
По словам Галины Гомановой, в Минск-Арене будут большая и малая сцены, мост между ними, длинные подиумы в зал, в танцпол. Отдельная локация - гринрум. Все это будет связано в единую систему, единую композицию и охватит все пространство ядра Минск-Арены.
Дизайн сцены напоминает огромную солнечную систему с двумя сценами. Диаметр большого круга - 14 метров. Грин-рум в виде острова будет буквально парить на звездном небе. Целый город с инфраструктурой вырастет и на территориях, прилегающих к залу арены. Все зоны конкурса будут стилизованы: пресс-рум, индивидуальные гримерки и большой общий холл. Все объекты изготовят из безопасных материалов.
Купол арены будет оформлен специально спроектированными многоярусными светодиодные люстрами.
Работы по монтажу сцены начнутся за три недели до шоу - в начале ноября.
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