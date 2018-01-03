Для участия в национальном отборе "Евровидения-2018" поступило 95 заявок

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для участия в национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2018" в Белтелерадиокомпанию поступило 95 заявок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Среди претендентов как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы, причем не только из Беларуси, но и России, Украины, Таджикистана, Молдовы.

При этом количество заявок до сих пор не окончательное и может измениться, к прослушиванию будут допущены не все претенденты. Уже известно, что некоторые коллективы прислали композиции, в которых слова либо музыка народные, что запрещено правилами "Евровидения".

В соответствии с положением отбора, последней датой отправки бандеролей было 26 декабря 2017 года. Белтелерадиокомпания отводит люфт из нескольких дней, чтобы все отправленные в установленные сроки заявки были рассмотрены организаторами отбора на предмет строгого соответствия условиям положения о конкурсе и международным правилам.

Первый этап национального отбора - прослушивание - начнется 11 января в 12.00 в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Сайт медиахолдинга будет вести онлайн-трансляцию. Прослушивание пройдет в режиме живого звука в сопровождении музыки и (или) фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. В ближайшее время на сайте медиахолдинга появится состав профессионального жюри, которое определит финалистов отборочного тура. Их будет не более 15, имена станут известны вечером после прослушивания.

Финал национального отбора пройдет не позднее 1 марта в формате телеконцерта. Участник финала, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, будет объявлян победителем проекта и станет официальным представителем Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия).

Организатором национального отборочного тура является Белтелерадиокомпания. Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, устанавливаемыми Европейским вещательным союзом.-0-