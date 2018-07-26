Дневник жены космонавта Олега Новицкого будет представлен на книжной выставке в Пекине

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая книга "Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта" Юлии Новицкой будет представлена на 25-й Пекинской международной книжной выставке, которая пройдет в августе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Александр Бадак, директор издательства "Мастацкая літаратура", где книга увидела свет.

Книга показывает личную жизнь Олега Новицкого, переживания его семьи и близких во время второго полета белорусского космонавта, состоявшегося в 2016 году. Это интересный эмоциональный документ, поданный через призму женского сердца, сердца супруги, отметил Александр Бадак. "Подобного подхода в описании космической темы не было, все предыдущие издания писали авторы со слов космонавтов, специалистов. Эта же книга написана "по-земному", она представляет женский взгляд на космос", - сказал он.

Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) 29 Май 2018 в 12:25 PDT

Дневник в июне поступил в продажу, часть тиража направлена в библиотеки.

Сама автор книги Юлия Новицкая поделилась в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что буквально на прошлой неделе экземпляры книги были переданы в Москву. Профессиональный журналист, главным образом пишущий на космическую тему, она обнародовала дневник сначала в интернете, чтобы популярным языком рассказать о космосе как можно большему числу людей. По количеству отзывов, которые пришли от читателей, автор скромно полагает, что это ей удалось. "Дневник, ожидалось, будет принят женской аудиторией. Но очень много среди читателей оказалось мужчин, и что особенно приятно - подростков, которые писали мне в соцсетях о своем новом увлечении темой космоса благодаря этим интернет-записям", - сказала она.

Идею вести такие записи Юлии Новицкой подсказала коллега перед первым полетом Олега в космос в 2012 году. После возвращения супруга Юлия уже знала, что в случае его второго полета последует вторая часть, хотя были опасения о возможных повторах. Сегодня же Юлия с уверенностью говорит о будущих частях книги, если состоятся следующие полеты. "Пилотируемая космонавтика многогранна, наша жизнь настолько неповторима и разнообразна, что один день не похож на другой как у космонавта, так и в семье, ожидающей его на Земле", - сказала автор.

В дневнике журналистка описала дни и ночи подготовки, полета, приземления, то, что пережито, что составляет непарадную сторону жизни космонавта. Она также касалась космических вопросов, но немало их осталось нераскрытыми из-за нехватки времени. Это Юлия надеется исправить в будущем.

Первую часть дневника супруги космонавта Олега Новицкого в 2013 году также издала "Мастацкая літаратура".-0-