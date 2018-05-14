Дни белорусского кино открылись в Душанбе

14 мая, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Торжественное открытие Дней белорусского кино состоялось сегодня в Душанбе, сообщает Министерство культуры Таджикистана.
В своем приветственном выступлении председатель Союза кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдодов рассказал о сотрудничестве киностудий "Беларусьфильм" и "Таджикфильм" и о планах на будущее.
Генеральный директор национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский выразил благодарность таджикскому народу за теплый прием и гостеприимство, рассказал о деятельности "Беларусьфильма", договоре двух стран о культурном сотрудничестве, отметив, что и в дальнейшем эти связи будут крепнуть и расширяться.
Затем на суд зрителей был представлен художественный фильм "Следы на воде", посвященный 100-летию милиции Беларуси, героизму ее сотрудников в годы Второй мировой войны.
Дни культуры Беларуси в Таджикистане проходят 13-17 мая.-0-
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