Дни белорусского кино открылись в Душанбе

14 мая, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Торжественное открытие Дней белорусского кино состоялось сегодня в Душанбе, сообщает Министерство культуры Таджикистана.

В своем приветственном выступлении председатель Союза кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдодов рассказал о сотрудничестве киностудий "Беларусьфильм" и "Таджикфильм" и о планах на будущее.

Генеральный директор национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский выразил благодарность таджикскому народу за теплый прием и гостеприимство, рассказал о деятельности "Беларусьфильма", договоре двух стран о культурном сотрудничестве, отметив, что и в дальнейшем эти связи будут крепнуть и расширяться.

Затем на суд зрителей был представлен художественный фильм "Следы на воде", посвященный 100-летию милиции Беларуси, героизму ее сотрудников в годы Второй мировой войны.

Дни культуры Беларуси в Таджикистане проходят 13-17 мая.-0-