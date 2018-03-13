13 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дни белорусского кино проходят с 13 по 18 марта в Краснодаре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства культуры Краснодарского края.
В программу мероприятия включены фильмы режиссеров разных поколений, как начинающих, так и именитых. Молодые белорусские режиссеры представят киноальманах "Мы", состоящий из пяти короткометражных картин. Зрители увидят также семейную комедию "Тум-Паби-Дум" Вячеслава Никифорова, триллер "Масакра" Андрея Кудиненко, драму "Не игра" Дениса Скворцова и другие фильмы.
"В этом году программа дней особенная. Будут представлены абсолютно разноплановые фильмы, почти все они новые, снятые и вышедшие в прокат в 2017-2018 годах", - отметили в пресс-службе. Впервые краснодарские зрители смогут познакомиться с фильмами, представленными на международном фестивале "Лiстапад", который проходит ежегодно в Минске.
Организаторами Дней белорусского кино являются Министерство культуры Краснодарского края, предприятие "Кубанькино" при поддержке Министерства культуры Беларуси и Национальной киностудии "Беларусьфильм".-0-
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