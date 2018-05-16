Дни белорусского кино пройдут 21-23 мая в Бишкеке

16 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Дни белорусского кино пройдут в Бишкеке в Доме кино им. Ч.Айтматова 21-23 мая, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

На 21 мая запланирована торжественная церемония открытия, а также показ фильма "Анастасия Слуцкая". Программа следующего дня включает демонстрации фильмов "Следы на воде", "Звезды седьмого неба" (1-2 серии) и "Волки".

В заключительный день, 23 мая, пройдут показы фильмов "Киндер-Вилейское привидение", "Масакра", "Рондо-каприччиозо".-0-