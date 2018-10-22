Дни кино "Туровская осень" пройдут в Могилеве

22 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дни кино "Туровская осень", посвященные памяти известного белорусского кинорежиссера Виктора Турова, пройдут 22-24 октября в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат".

Киноманов ждут ретроспективные показы в кинотеатрах областного центра семи художественных фильмов Виктора Турова: "Киндер-Вилейское привидение", "Я родом из детства", "Точка отсчета", "Война под крышами", "Черный аист", "Сыновья уходят в бой", "Время ее сыновей", а также документальной ленты "Виктор Туров. Дыхание жизни". 23 октября перед зданием кинотеатра "Родина" пройдет митинг с возложением цветов к памятной доске Виктору Турову.

Виктор Туров родился в Могилеве 25 октября 1936 года. Свой путь в искусство он начинал на киностудии "Беларусьфильм", куда пришел в 1959 году. Международное признание получил в 1965-м после создания своего первого полнометражного фильма "Через кладбище" по повести Павла Нилина. За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист Виктор Туров создал 26 фильмов, многие из которых отмечены наградами самых престижных кинофестивалей. Так, художественный фильм "Через кладбище" решением ЮНЕСКО в 1994 году внесен в список 100 лучших фильмов мира. В 1995 году Виктор Туров вошел в число 50 самых известных кинематографистов мира, что свидетельствует о высокой оценке творчества и профессионализма белорусского кинорежиссера.

В областном центре на фасаде кинотеатра "Родина" 29 октября 2003 года была открыта памятная доска Виктору Турову. В Могилеве есть улица, названная в его честь. Дни кино, посвященные белорусскому кинорежиссеру и сценаристу, народному артисту Беларуси (1979) и СССР (1986), лауреату Государственной премии СССР (1984), Государственной премии Беларуси (1996, посмертно) проходят в городе на Днепре с 2001 года. 25 октября 2018 года мастеру исполнилось бы 82 года.-0-