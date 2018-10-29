Дни корейского кино пройдут в Бресте 1-3 ноября

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 1 по 3 ноября пройдут Дни корейского кино, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела проката фильмов и организации киномероприятий КУП "Брестоблкиновидеопрокат" Татьяна Мартинчик.

Осенний корейский кинофестиваль в областном центре проводится в третий раз. Культурная акция инициирована посольством Республики Корея. Ожидается, что представители дипмиссии примут участие в церемонии открытия Дней кино.

Показы пройдут в Малом зале крупнейшего кинотеатра города - "Беларусь". Брестчане увидят три современных ленты корейских кинематографистов разных жанров. Откроет программу приключенческая комедия "Детектив К: тайна затерянного острова", которая рассказывает об увлекательном расследовании схемы фальшивомонетчиков в ХVIII веке. Драма "Кенджу" о странных событиях, происходящих в одноименном городке, будет демонстрироваться 2 ноября. Закроет кинофестиваль комедийная мелодрама "Самая обыкновенная пара".

"Корейское кино достаточно интересное. У нас с первых показов желающих посмотреть эти фильмы было больше, чем мест в зале. Думаю, что и в этот раз сеансы пройдут при аншлаге", - поделилась мнением Татьяна Мартинчик.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала и сопровождаться русскими субтитрами. Вход на сеансы свободный. Перед началом зрителям необходимо будет только получить билеты на посадочное место. Их уже можно приобрести в кассах кинотеатра.

Перед началом сеансов зрители смогут ознакомиться с фотовыставкой, посвященной красотам Республики Корея, полюбоваться куклами в национальных костюмах.-0-