Дни корейского кино пройдут в Минске с 23 по 25 марта

Кадр из фильма "Моя любовь, моя невеста"

14 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Дни корейского кино пройдут в Минске 23-25 марта, сообщили БЕЛТА в посольстве Республики Корея в Беларуси.

Фильмы будут демонстрироваться в малом зале Дворца Республики. В течение трех дней зрителю будут представлены киноленты различного жанра, также можно будет познакомиться с выставкой южнокорейских пейзажей. Откроются Дни романтической комедией "Моя любовь, моя невеста" (в главных ролях Шин Мин А и Чо Чжон Сок).

Кинолента "Кундо: эпоха угрозы" (боевик, драма), которая будет представлена зрителю 24 марта, повествует об эпохе Чосон (1859 год) и противостоянии бедняков жестокосердным дворянам.

Завершит Дни корейского кино 25 марта фантазийный триллер "Подозреваемый", повествующий о северокорейском шпионе, который оседает в Южной Корее.

Предусматривается, что вход на сеансы будет свободным по билетам, которые можно получить на входе в малый зал Дворца Республики в день показа. Все фильмы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.-0-