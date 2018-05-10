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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси в Таджикистане пройдут 13-17 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Запланированы выступления Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской, заслуженного артиста Беларуси Владимира Громова. Будет представлена выставка Национального исторического музея "Беларусь и белорусы", проведение дней кино. Туристический потенциал Беларуси презентует Национальное агентство по туризму Минспорта.

Торжественное открытие Дней культуры состоится 16 мая. Официальную делегацию от Беларуси возглавит министр культуры Юрий Бондарь.-0-