10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси в Таджикистане пройдут 13-17 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.
Запланированы выступления Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской, заслуженного артиста Беларуси Владимира Громова. Будет представлена выставка Национального исторического музея "Беларусь и белорусы", проведение дней кино. Туристический потенциал Беларуси презентует Национальное агентство по туризму Минспорта.
Торжественное открытие Дней культуры состоится 16 мая. Официальную делегацию от Беларуси возглавит министр культуры Юрий Бондарь.-0-
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