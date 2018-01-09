Дни культуры Беларуси в Туркменистане пройдут в январе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры, Дни кино и Дни поэзии Беларуси в Туркменистане пройдут 24-26 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Программа включает выступления ансамбля "Сябры", Государственного академического ансамбля танца Беларуси, фольклорной группы "Купалинка", выставку Белорусского телеграфного агентства "Беларусь - 2017", показы художественных фильмов в Дни кино. Дни поэзии предполагают встречу писателей и поэтов Беларуси и Туркменистана. Во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана пройдет совместный дружеский концерт мастеров культуры и искусства двух стран.

В плане работы белорусской делегации - переговоры с министром культуры Туркменистана Шамырадовым Атагелди Ашировичем по вопросам сотрудничества в сфере культуры.

Дни культуры, Дни кино, Дни поэзии Беларуси в Туркменистане приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Туркменистаном.-0-