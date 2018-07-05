Дни культуры Беларуси в Украине пройдут в 2019 году

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси в Украине пройдут в следующем году и по масштабу будут соответствовать мероприятиям, стартующим в эти дни в нашей стране. Об этом заявил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь перед торжественным открытием Дней культуры Украины во Дворце Республики в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подобные масштабные культурные акции проводятся в соответствии с международными соглашениями. Это обменные Дни культуры, которые проводятся на принципах взаимности, - сказал Юрий Бондарь. - Я очень рад, что мы можем настолько масштабно провести Дни культуры Украины - не только в Минске, но и в Гомеле, а также в Александрии. По нашим планам, в следующем году мы нанесем ответный визит. Планы согласуем с украинской стороной, в соответствии с графиком работы концертных площадок и возможностями наших партнеров".

Дни культуры Украины пройдут в Беларуси с 5 по 10 июля. Мероприятие во Дворце Республики запускает марафон мероприятий и событий. В программе масштабного концерта в Минске участвуют Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П.Вирского, популярные эстрадные исполнители Иво Бобул, Ленара Османова, Злата Огневич, Тина Кароль, Олег Винник, группы Luiku и "Гетман". В фойе Дворца Республики экспонируется выставка народных промыслов.

Впервые большая концертная программа с участием популярных артистов из Украины станет одной из отличительных особенностей праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). "Целый день 7 июля будет посвящен презентации изделий мастеров народного творчества Украины, на следующий день пройдет конное казачье шоу, большой концерт, который повторит программу сегодняшнего мероприятия и позволит жителям Могилевского региона ознакомиться с достижениями украинской культуры и искусства", - добавил Юрий Бондарь. Также насыщенную программу украинские артисты представят 10 июля на сцене Гомельского общественно-культурного центра.-0-