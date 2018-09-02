Дни культуры Грузии открылись в Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Грузии в Беларуси открылись во Дворце Республики в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

Как отметил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь в приветственном слове, старт традиции проведения обменных дней культуры был дан в ноябре 2017 года. Тогда на прославленной сцене Грузинского государственного академического театра им.Шота Руставели в Тбилиси выступили белорусские артисты. Зрители встретились с коллективами Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", Белорусского государственного ансамбля "Песняры", заслуженной артисткой Республики Беларусь Аленой Ланской, солистом Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси заслуженным артистом Республики Беларусь Владимиром Громовым, представительницей Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2017" Хеленой Мерааи.

Сегодня с ответной программой, представляющей особенную грузинскую культуру, в Беларуси выступают гости из страны солнца и гор. Грузинская культура давно пересекла национальные границы и вышла на международный уровень, отметил министр. "Я очень рад, что у белорусских зрителей есть возможность убедиться в этом, ближе познакомиться с грузинской национальной культурой и искусством, открыть для себя новые творческие имена", - сказал Юрий Бондарь.

На концерте открытия Дней культуры Грузии выступил Государственный академический ансамбль Грузии "Эрисиони". А в фойе Дворца Республики размещена фотовыставка, посвященная 100-летию первой Грузинской Демократической Республики. Здесь представлена и выставка белорусских и грузинских художников.

Белорусские зрители также имели возможность познакомиться с яркими работами грузинских кинематографистов. Дни кино Грузии открылись 31 августа. Зрители смогли увидеть художественный фильм "Слепые свидания" режиссера Левана Когуашвили и короткометражный "Свадьба" Михаила Кобахидзе. Также в программе "Тбилисоба-2018" вечером 1 сентября состоялся ретроспективный показ короткометражных фильмов режиссера Михаила Кобахидзе. В афише значились "Свадьба", "Музыкант", "Зонтик".

Делегацию Грузии возглавил первый заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Гиоргадзе.-0-