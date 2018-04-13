Дни культуры и кино Беларуси проходят в Узбекистане

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры и кино Беларуси впервые проходят в Узбекистане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Программа мероприятий сформирована из выступлений заслуженного коллектива Беларуси ансамбля "Сябры", заслуженного академического коллектива Беларуси "Государственный академический ансамбль танца Беларуси", ведущего мастера сцены Национального академического народного оркестра им.И.Жиновича Игоря Задорожного.

Кроме концертов белорусских артистов, зрители также получили возможность увидеть картины, созданные в Беларуси. В киноафише 4 фильма "Тум-Паби-Дум", "Следы на воде", "Невероятное перемещение" и "Брестская крепость".

Сотрудничество Беларуси и Узбекистана в сфере культуры регулируется договором о сотрудничестве в области культуры и искусств, подписанным в 1994 году.-0-